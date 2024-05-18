الامارات | "كيس شيبس حار" يقتل مراهقاً أميركياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 مايو 2024

أظهر تشريح لجثّة مراهق أميركي يبلغ 14 عاماً أنه تُوفّي جراء تناوله رقاقة بطاطا حارّة جداً، في إطار تحدٍّ مثير للجدل شارك فيه.

وأُصيب هاريس وولوبا، المقيم في ماساتشوستس شمال شرقي البلاد، بـ«سكتة قلبية إزاء تناول مادة غذائية تحتوي على كمية كبيرة من مادة (الكابسيسين)»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية» نقلاً عن تقرير التشريح.

و«الكابسيسين» عنصر نشط في الفلفل الحارّ يسبب إحساساً حارقاً لمَن يتناوله.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ المراهق توفّي بعد تجربة «تحدّي رقاقة البطاطا الواحدة»، وهو تحدٍّ مثير للجدل يتمثّل في تناول هذه الشريحة التي تحتوي على كمية كبيرة من التوابل، من دون شرب الماء لأطول فترة ممكنة.

ويحتوي المنتَج المعني على فلفل كارولاينا ريبر، وهو أقوى نوع من الفلفل في العالم، وفق موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية. وتُباع رقاقة البطاطا داخل كيس موضوع في علبة على شكل نعش، ومزيّنة بجمجمة. وسحبت الشركة المصنِّعة لهذه الرقائق المنتَج من الأسواق بعد وفاة هاريس.

وأوضح تقرير تشريح الجثّة أنّ الشاب كان يعاني مرضاً في القلب والأوعية الدموية؛ ما قد يكون عاملاً في وفاته.