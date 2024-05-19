الزمالك vs نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية.. خبير أبراج يتوقع الفائز باللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، اليوم الأحد، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في الثامنة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد القاهرة الدولي.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعويض خسارة مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، والتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويكفي الزمالك الفوز بهدف نظيف، من أجل الحصول على اللقب.

وتنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر قناة أون تايم سبورتس على التردد الأرضي، بشكل مجاني للمصريين داخل الدولة، كما تنقل عبر قناة بي إن سبورتس 6 المشفرة الناقل الحصري لمباريات البطولة.

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري ومصطفى شلبي أو إبراهيما نداي.

بينما تشكيل نهضة بركان المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة حمياني

خط الدفاع: حمزة الموساوي - إيسوفو دايو – عبد الحق عسال - عادل تاحيف.

خط الوسط: أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين البحيري.

خط الهجوم: يوسف الفحلي – فاليري ياسين - يوسف مهيري.

وكشف خبير الأبراج محمد صبحي، توقعاته بالنسبة إلى نتيجة اللقاء، وكذا موقف بعض اللاعبين، في تصريح لـ الخليج 365، كالتالي:

نجوم الزمالك

1. محمد عواد (حارس المرمى - الزمالك):

من مواليد السرطان، يُعتبر عادةً متألقًا في المباريات الهامة، قد يقدم أداءً مميزًا ويظهر تركيزًا عاليًا خلال المباراة.

2. عمر جابر (مدافع - الزمالك):

مواليد الدلو، يتمتع بالقوة البدنية والقدرة على التحكم في المنطقة الخلفية للفريق، يمكن توقع أداء متين واستبسال في الدفاع.

3. أحمد سيد زيزو (لاعب وسط مهاجم - الزمالك):

مواليد الجدي، يتميز بالذكاء التكتيكي والقدرة على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف، قد يكون له دور حاسم في تحريك الهجمات وتسجيل الأهداف.

4.سيف الجزيري (مهاجم - الزمالك):

من مواليد الحوت، يتمتع بالقوة البدنية والقدرة على التسديدات القوية، يمكن توقع تحركات نشطة في الهجوم ومحاولات للتسجيل.

نجوم نهضة بركان

1.حمزة حمياني (حارس المرمى - نهضة بركان):

مواليد الحمل، يُعتبر حارسًا متميزًا ويتميز بالردود السريعة والقدرة على التصدي للتسديدات القوية.

2. حمزة الموساوي (مدافع - نهضة بركان):

من مواليد الحمل، يتميز بالقوة البدنية والتزام الدفاع الصارم، قد يقدم أداءً متينًا في منع هجمات الخصم.

3. محمد المرابط (لاعب خط وسط مهاجم - نهضة بركان):

مواليد العذراء، يتميز بالتمريرات الدقيقة والقدرة على اختراق الدفاع المنافس، قد يساهم في خلق فرص التسجيل لفريقه.

4.ياسين البحيري (مهاجم - نهضة بركان):

من مواليد الجوزاء، يتمتع بالسرعة والقدرة على التسديد من مسافات بعيدة، قد يكون له دور مهم في خلق فرص التسجيل لفريقه.

طاقة لاعبي الزمالك

التركيز واللعب بتوازن قوي وهو ما يستطيعوا الوصول له والنجاح به ويظهر لاعبو الزمالك بقوة وسيطرة طوال المبارة

طاقة لاعبي نهضة بركان

يغلب عليهم التوتر والتشتت والإحساس بالخسارة منذ بداية المبارة والاستسلام لها وهو ما يظهر طوال المبارة قد تظهر لهم هجمات على فترات ولكن دون خطورة تذكر.

النتيجة المتوقعة

فوز الزمالك باللقب.

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