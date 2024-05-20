طريقة عمل باذنجان بانيه بخطوات بسيطة.. وصفة جديدة للإفطار

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لمن يبحثون عن طرق جديدة لتحضير وجبة الإفطار، هناك فرصة للابتكار وتجديد القائمة بوجبات مختلفة عن المألوف، واحدة من هذه الوصفات المبتكرة هي وصفة بانية الباذنجان، التي تتميز بسهولة إعدادها وبساطة مكوناتها، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية، حسب الشيف نجلاء الشرشابي ببرنامج «على قد الإيد»، على قناة «cbc sofra».

المقادير:

باذنجان أسود.

بيض حسب الاحتياج.

دقيق لتغليف الباذنجان.

بقسماط للحصول على طبقى كرسبي.

ملح.

فلفل أسود.

زيت للقلي.

للتقديم:

سلطة طحينة أو سلطة زبادي.

خبز بلدي أو خبز أبيض.

طريقة عمل باذنجان بانيه: