طريقة عمل باذنجان بانيه بخطوات بسيطة.. وصفة جديدة للإفطار

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ
لمن يبحثون عن طرق جديدة لتحضير وجبة الإفطار، هناك فرصة للابتكار وتجديد القائمة بوجبات مختلفة عن المألوف، واحدة من هذه الوصفات المبتكرة هي وصفة بانية الباذنجان، التي تتميز بسهولة إعدادها وبساطة مكوناتها، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية، حسب الشيف نجلاء الشرشابي ببرنامج «على قد الإيد»، على قناة «cbc sofra».
المقادير:
- باذنجان أسود.
- بيض حسب الاحتياج.
- دقيق لتغليف الباذنجان.
- بقسماط للحصول على طبقى كرسبي.
- ملح.
- فلفل أسود.
- زيت للقلي.
للتقديم:
- سلطة طحينة أو سلطة زبادي.
- خبز بلدي أو خبز أبيض.
طريقة عمل باذنجان بانيه:
- تبدأ الخطوة الأولى بتجهيز الباذنجان، من خلال غسيله جيدًا، ثم تقشير جزء منه، وتقطيعه إلى حلقات متوسطة السمك، ويمكن نقعه في رشة ملح، للتخلص من المرارة التي توجد به.
- في طبق يجهز خليط الدقيق لتغليف شرائح الباذنجان، بوضع رشة من الملح والفلفل الأسود على الدقيق، وتغليف شرائح الباذنجان جيدًا.
- في طبق يحضر خليط البيض مع الملح والفلفل والتقليب جيدًا، وتغليف الباذنجان من كل جانب، ثم وضعه في البقسماط، والقلي في زيت ساخن، على درجة حرارة متوسطة، حتى ينضج من الداخل، ويحصل على لون ذهبي، ثم يوضع على مناديل مطبخ يصفى من الزيت ويقدم مع الزيت وسلطة الطحينة.