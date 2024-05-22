رجل يقتحم حفل زفاف "الإكس".. لن تتوقع ماذا فعل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

اقتحم رجل من ولاية راجاستان الهندية حفل زفاف صديقته السابقة "الإكس" وضرب العريس، ما دفع العروس إلى التدخل.

وفي مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي شوهد رجل يصعد على المسرح لالتقاط صورة مع الزوجين،في ولكن بعد ذلك ضرب العريس، وفقا لموقع "news18".

وتدخلت العروس على الفور مع العديد من الضيوف لإنقاذ العريس من صديقها السابق.



وأثار الفيديو بعد مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الجدل وتفاعل العديد من الأشخاص مع الفيديو.



وعلق أحد المستخدمين قائلا: "رجل جبان ضرب العريس لأنه لا يستطيع الحصول على الفتاة".



وكتب رجل آخر: "ما الفائدة من القيام بذلك الآن؟"

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