عودة قوية لديمي مور بفيلم الرعب "The Substance" بعد غياب عن البطولات المطلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

بدأ عرض فيلم الرعب والإثارة "The Substance" بدور العرض الأمريكي الجمعة، ويعد عودة الممثلة الأمريكية ديمي مور للأضواء بعد غياب سنوات عن بطولة أي أعمال سينمائية خلال الفترة الماضية.

احتفلت ديمي مور ببدء عرض الفيلم تجاريًأ ونشرت صور من كواليس التصوير عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت: "فيلم المادة رسميًا في السينمات اليوم، ممتنة لهذا الفيلم الذي صنعناه سويًأ، وأتشرف بتقديمه للعالم، لا استطيع الانتظار حتى أسمع أرائكم عنه".

تدور أحداث فيلم "The Substance" في إطار من الرعب والتشويق حول إحدى المشاهير تستخدم عقار يضاعف الخلايا ويخلق نسخة أصغر سنًا وأفضل بشكل مؤقت، ويشارك ببطولة الفيلم مارجريت كوالي، هيوجو دييجو جارسيا، دينيس كويد، جور أبرامز، روبن جرير، للمخرجة الفرنسية كورالي فارجت.

الفيلم عرض مؤخرًا بعدد من المحافل السينمائية العالمية منها فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة بشهر مايو الماضي، وكان ينافس على جائزة "السعفة الذهبية" وفاز بجائزة وحيدة هي أفضل سيناريو.

وكانت آخر مشاركات ديمي مور بفيلم الكوميديا والأكشن "The Unbearable Weight of Massive Talent" عام 2022 بطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج، وقامت بدور ثانوي بأحداث الفيلم وجسدت شخصية ممثلة تدعى "أوليفيا"، ولم يتمكن الفيلم حتى من تحقيق ميزانيته الإنتاجية حيث بلغت إيراداته العالمية 29 مليون دولار من ميزانية تقدر بـ 30 مليون دولار.

فيلم "The Substance" حقق إيرادات بلغت 15.118 دولار في أول يوم عرض وفقًا لموقع "IMDB".

اقرأ أيضا:

بعد مناشدته لـ"المتحدة".. أحمد عزمي يشارك بمسلسل جديد في رمضان 2025

20 صورة من حفل عمرو دياب بمنطقة الأهرامات