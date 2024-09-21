أول ظهور لأحمد سعد وعلياء بسيوني معًا من حفل زفاف نجل بسمة وهبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الإعلامية بسمة وهبة بزفاف نجلها الذي أقيم في إيطاليا بحضور عدد من نجوم الوسط الفني والإعلامي في مصر والوطن العربي.

ونشرت بسمة وهبة صور ومقاطع فيديوهات من كواليس حفل الزفاف عبر استوري حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها برفقة الفنان أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني في أول ظهور لهما معًا بعد تداول أنباء عن عودتهما مرة أخرى خلال الأيام الماضية، وعلقت بسمة: "ايه يا أحمد وعلياء الناس الحلوة دي سكر، نورتوا الفرح وأحمد مطرب الوطن العربي الأول شكرًا".

أقيم حفل الزفاف بأحد القصور على بحيرة كومو الشهيرة في إيطاليا، ونشرت بسمة وهبة مقاطع فيديو من تجهيزاتها لحفل الزفاف، وحرصت على توجيه الشكر لعائلتها وأصدقائها المقربين منها على حضورهم حفل الزفاف.

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