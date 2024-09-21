مي عمر بفستان قصير ومنة فضالي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عندما يلتقي الفن بالعاطفة".

أسماء أبو اليزيد

التقطت الفنانة أسماء أبو اليزيد، إطلالة "سيلفي" لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سيحكم عليك الناس مهما فعلت، فأفعل ما يسعدك ولا تهتم".

مي كساب

نشرت الفنانة مي كساب، أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

الفنانة نسرين طافش، نشرت إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "المعرفة هي القوة، ويمكن أن تساعدك على التغلب على أي خوف من ما هو غير متوقع. عندما تتعلم، تكتسب المزيد من الوعي من خلال العملية، وتعرف ما هي المزالق التي يجب أن تبحث عنها عندما تستعد للانتقال إلى المستوى التالي".

هدى الإتربي

ظهرت الفنانة هدى الإتربي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

إسراء عبد الفتاح

نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني، إطلالة صيفية عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

جيهان خليل

ظهرت الفنانة جيهان خليل، داخل حديقة وسط الأشجار، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

كزبرة

نشر الفنان أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة"، صورة له من داخل الاستديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عايزين أرانب".

لقاء الخميسي

الفنانة لقاء الخميسي، نشرت إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.