الامارات | نمط الحياة الصحي.. كلمة السر في التمتع ببشرة لا تشيخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من خلال العناية السليمة بالبشرة من ناحية، واتباع نمط حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة من ناحية أخرى، يمكن التمتع ببشرة نضرة ومشرقة في الكِبر.

وأكدت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية، الدكتورة ماريون مورس - كاربي، أهمية اتباع نمط حياة صحي للحفاظ على جمال البشرة في الكِبر، مشيرة إلى أن نمط الحياة الصحي يرتكز على التغذية السليمة، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

وأوضحت أنه «ينبغي تناول الأغذية الغنية بـ(فيتامين C)، مثل الخضراوات والفواكه، والزنك مثل الفول السوداني، إذ تساعد هذه الأغذية الجسم على إنتاج (الكولاجين)».

ويجب إمداد البشرة بـ(فيتامين D)، الذي يعمل على تجديد خلايا البشرة. وتتمثل مصادر (فيتامين D) في التعرض لأشعة الشمس، والأسماك البحرية الغنية بالدهون، مثل السلمون والماكريل.

ومن المهم ترطيب البشرة من الداخل، من خلال شرب السوائل، لاسيما الماء، على نحو كاف، أي بمعدل لترين ونصف إلى ثلاثة لترات.

وقال فنان التجميل الألماني، مارتن روبمان، إنه «مع التقدم في العمر تصير البشرة جافة وتقع فريسة للتجاعيد، لذا ينبغي العناية بالبشرة في الكِبر بواسطة كريم عناية يحتوي على مواد مرطبة، مثل حمض (الهيالورونيك) أو الغليسيرين».

كما ينبغي حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بواسطة كريم واق من الشمس ذي عامل حماية عال لا يقل عن 50، لأن الأشعة فوق البنفسجية تُلحق ضرراً بطبقة (الكولاجين) المسؤولة عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود.

وأضاف روبمان أنه «ينبغي أيضاً العناية باليدين بواسطة كريم يد مرطب وذي عامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية، مع مراعاة عدم غسل اليدين بواسطة الصابون، وإنما بواسطة زيت مخصص لغسل اليدين».

وينبغي العناية باليدين بشكل مكثف من حين إلى آخر، من خلال تدليك اليدين بواسطة زيت مرطب، مثل زيت اللوز أو زيت الزيتون أو زبدة الشيا، مع ارتداء قفازات قطنية طوال الليل للتمتع ببشرة ناعمة كالحرير.

وإلى جانب التغذية الصحية، ينبغي ممارسة رياضات قوة التحمّل مثل المشي والسباحة وركوب الدرّاجات الهوائية، إذ تعمل هذه الرياضات على تنشيط الدورة الدموية، وإمداد الخلايا بالأوكسجين، ما يمنح البشرة مظهراً نضراً.

ومن المهم أيضاً أخذ قسط كافٍ من النوم والبُعد عن التوتر النفسي، مع الإقلاع عن التدخين وشرب الكحوليات، وذلك للحد من فرص ظهور التجاعيد.

الدكتورة ماريون مورس - كاربي:

• ينبغي تناول الأغذية الغنية بـ(فيتامين C)، التي تساعد الجسم على إنتاج (الكولاجين).