الامارات | «60 جنيه» ينافس في مهرجان روتردام للفيلم العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينافس فيلم «60 جنيه» للمخرج المصري عمرو سلامة، بالمسابقة الرسمية في مهرجان روتردام للفيلم العربي الذي ينطلق 30 الجاري.

وقصة الفيلم مستوحاة من أغنية لزياد ظاظا تحمل الاسم نفسه، وتتناول أحداثاً بعضها حقيقي تناقش قضايا العنف الأسري وتحقيق الأحلام.

وتدور أحداث «60 جنيه» حول زياد المراهق الذي يعاني هو وعائلته العنف الأسري الذي يمارسه والده، وتعد موهبة زياد في تأليف كلمات الأغاني طريقته الوحيدة للهروب من واقعه. وعندما يتصاعد التوتر حتى يصل إلى الذروة، يأخذ على عاتقه مهمة تخليص عائلته من المعاناة. والفيلم من بطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم.

ويمثل الفيلم تعاوناً بين المخرج الشهير عمرو سلامة الحائز العديد من الجوائز في عالم السينما، وزياد ظاظا الموهبة الصاعدة. وقال سلامة: «لقد جذبتني أصالة فن الـ(تراب) المصري، وأعتبر نفسي متابعاً مخلصاً لهذا المجال منذ سنوات عدة، إذ تحمل أغانيه في طياتها قصصاً شديدة الجاذبية، وهذا ما لمحته في أغنية زياد التي تضم حالة درامية ألهمتني لكتابة سيناريو الفيلم». يشار إلى أن عمرو سلامة عضو في أكاديمية علوم وفنون الصورة المتحركة (الأوسكار)، وبدأ مسيرته بإخراج عدد من الأفلام القصيرة.