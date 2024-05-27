الامارات | جائزة محمد بن راشد للغة العربية: بدء فرز أعمال الدورة الثامنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، التي تندرج ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تنظمها مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بدء لجنة الفرز الخاصة بالجائزة في تقييم الطلبات المشاركة في الدورة الثامنة من الجائزة، اليوم، وتستمر حتى السابع من يونيو المقبل.

وتأتي هذه المرحلة كخطوة أولى قبل البدء في مرحلة التحكيم النهائية، إذ تعمل لجنة الفرز على دراسة جميع الطلبات المقدمة بدقة واحترافية، لضمان اختيار أفضل المشاركات التي تسهم في خدمة اللغة العربية وتطويرها.

وتشهد الدورة الثامنة من الجائزة إقبالاً كبيراً من المشاركين من مختلف أنحاء العالم العربي، ما يعكس الأهمية المتزايدة للجائزة، والدور المحوري الذي تلعبه في تشجيع المبادرات والجهود الرامية إلى الحفاظ على اللغة العربية، وتعزيز استخدامها في مختلف المجالات.

وتلعب الجائزة دوراً محورياً في جهود الارتقاء باللغة العربية وتشجيع المبادرات التي تسهم في تطويرها تعلّماً وتعليماً، وتخطيطاً وفكراً واستخداماً، من خلال تخصيص نحو 2.8 مليون درهم (770 ألف دولار) لتوزيعها جوائز على محاور مختلفة تشمل التعليم، والتقانة (التكنولوجيا)، والإعلام والتواصل، إضافة إلى السياسة اللغوية والتخطيط والتعريب، والثقافة والفكر ومجتمع المعرفة، ما يؤكد التزامها الدائم بتعزيز مكانة اللغة العربية عالمياً.

. 2.8 مليون درهم، قيمة جوائز المحاور المختلفة في الجائزة.

. تقييم الطلبات المشاركة يبدأ اليوم ويستمر حتى السابع من يونيو المقبل.