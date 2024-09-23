شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: اليوم الوطني ذكرى عزيزة في صفحات الوطن الأبيّ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -، إن يومنا الوطني المجيد ذكرى عزيزة متجددة في صفحات الوطن الأبيّ.

وأكد في كلمته بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي 94 والتي نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أنها ذكرى متجذرة في وجدان الشعب السعودي العظيم.

واختتم بقوله: اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها، واحفظها من كل سوء.