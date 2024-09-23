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خادم الحرمين: اليوم الوطني ذكرى عزيزة في صفحات الوطن الأبيّ

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الدمام - شريف احمد - قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -، إن يومنا الوطني المجيد ذكرى عزيزة متجددة في صفحات الوطن الأبيّ.
وأكد في كلمته بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي 94 والتي نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أنها ذكرى متجذرة في وجدان الشعب السعودي العظيم.
واختتم بقوله: اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها، واحفظها من كل سوء.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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