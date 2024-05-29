الامارات | «العرقسوس» حافل بالفوائد.. ولكن لا يخلو من المخاطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عالم الأحياء الصيدلانية في جامعة جرايفسفالد بألمانيا، كريستيان شولتسه، أن جذر «العرقسوس» يتمتع بفوائد صحية جمّة، ولكنه لا يخلو أيضاً من المخاطر الصحية.

وأوضح أن جذر «العرقسوس» يساعد في علاج السعال المصاحب لنزلة البرد، لذا فإنه عادة ما يدخل ضمن مكونات أدوية السعال المتوافرة في صورة شراب أو شاي.

كما يساعد جذر عرق السوس في تخفيف متاعب حرقة المعدة ومشكلات المعدة، مثل التهاب الغشاء المخاطي المبطن للمعدة.

وعلى الجانب الآخر، حذر شولتسه من الإفراط في تناول جذر «العرقسوس»، نظراً لأن تناول كميات كبيرة من مادة «الجليسيرهيزين» الموجودة في جذر «العرقسوس» يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل ارتفاع ضغط الدم واحتباس الماء في الأنسجة وضعف العضلات.