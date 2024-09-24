الامارات | ثور يقتل متفرجا ويصيب 4 آخرين في مهرجان إسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قتل ثور أحد المتفرجين وأصاب أربعة أشخاص آخرين خلال فعالية ركض الثيران التقليدية في وسط إسبانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية وخدمات الطوارئ اليوم.

ووقع الحادث في مهرجان ببلدة بانتوخا "نحو 50 كيلومترا جنوب مدريد"، عندما اخترق ثور حواجز مسار الركض ونطح عددا من المتفرجين .

وذكرت قناة (آر تي في إي) العامة أن رجلا "80 عاماً" لقي حتفه وكانت هناك فتاة بين المصابين لكن إصابتها ليست خطيرة.

وأطلق رجال الشرطة النار على الثور. وأعلنت السلطات فتح تحقيق في الحادث.

يشار إلى أن الحوادث التي تفضي إلى نهايات دامية ليست غير شائعة في فعاليات ركض الثيران الصيفية، التي لاتزال فعاليات رئيسية للمهرجانات الشعبية عبر أرجاء إسبانيا لقرون.