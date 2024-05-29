الامارات | "أم تترك ابنتها على طريق سريع بسبب علامتها الدراسية "السيئة".. والشرطة تتدخل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تركت امرأة إيطالية (40 عاماً) ابنتها المراهقة على حافة أوتوستراد في روما، لحصولها على علامة سيئة في مادة اللغة اللاتينية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام محلّية.

وعثرت دورية للشرطة على الفتاة (16 عاماً)، وهي تسير على حافة أوتوستراد في العاصمة، عادةً ما يكون مزدحماً، معرِّضةً حياتها للخطر، فأنقذها أفراد الشرطة ونقلوها إلى مركزهم.

وقالت الفتاة للشرطة كما نقلت عنها صحيفة «لا ريبوبليكا»: "تشاجرنا لأنني حصلت على علامة سيئة في اللغة اللاتينية بالمدرسة، وأجبرتني أمي على النزول من السيارة".

وذكرت صحف إيطالية أنّ الفتاة تلميذة جيّدة، وتُعدّ علامتها في هذه المادة استثناءً.