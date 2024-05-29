الامارات | تنطلق بعد غد.. تخفيضات كبرى في دبي تصل إلى 90%

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في دبي بعد غد فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وتعد إحدى أبرز فعاليات التجزئة التي تقام على مدار العام.

تشارك في الفعالية - التي تستمر ثلاثة أيام في مراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء المدينة - أكثر من 2000 متجر تجزئة و500 علامة تجارية.

وتقدم «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تخفيضات تصل إلى 90 % بجانب عروض ترويجية استثنائية على العديد من المنتجات بما في ذلك الأزياء ومستحضرات التجميل والأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية وغيرها.