في اليوم العالمي للحليب.. 5 فوائد صحية يحققها هذا المشروب للبشرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يوافق اليوم السبت 1 يونيو الاحتفال باليوم العالمي للحليب، والذي أقرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة للاعتراف بأهمية الحليب كغذاء عالمي؛ باعتباره مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، بما في ذلك البشرة، فما هي فوائد الحليب لبشرة المرأة؟ وكيف يمكن الاستفادة منه للحصول على بشرة نضرة وصحية؟

فوائد الحليب للبشرة

وبحسب ما ورد على موقع «bonsoiroflondon»، فإنه إلى جانب القيم الغذائية العالية التي يحتوي عليها الحليب، هو أيضًا يحقق للبشرة كثيرا من الفوائد الصحية؛ لذا تستعين به المرأة للحصول على إطلالة ناعمة وجذابة، إذ تتمثل فوائد الحليب للبشرة في:

الحليب غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين أ، د، ب، والكالسيوم، التي تغذي البشرة وترطبها من العمق، وتعزز صحتها وحيويتها.

يحارب الجذور الحرة المسببة لتلف خلايا البشرة، ما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويحافظ على شباب البشرة.

يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ويقلل من ظهور البقع الداكنة والتصبغات.

يزيل الأوساخ والزيوت الزائدة من على سطح البشرة، ما يساعد على منع ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء.

يخفف من تهيج واحمرار البشرة، ويعالج الحساسية.

طرق استخدام الحليب للعناية بالبشرة

ولكي تتمكني من الاستفادة من الحليب في الحصول على بشرة ناعمة وجذابة، يمكن اتباع إحدى الطرق التالية في استخدام الحليب للبشرة:

ماسكات الوجه: يخلط الحليب مع العسل أو دقيق الشوفان أو الكركم، ويطبق على الوجه لمدة 15-20 دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر.

تونر: يخلط الحليب مع ماء الورد، ويستخدم لتنظيف الوجه وتنشيطه بعد غسله.

منظف للبشرة: يخلط الحليب مع زيت الزيتون، ويستخدم لتنظيف الوجه وإزالة المكياج.

حمام الحليب: يضاف الحليب إلى ماء الاستحمام، مما يساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها.

نصائح للحصول على أفضل النتائج

وللحصول على أفضل نتائج للبشرة من الحليب، يُنصح بالتالي: