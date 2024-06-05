الامارات | «حديقة أم الإمارات» تستقبل 350 ألف زائر في الموسم الأكثر نجاحاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت «حديقة أم الإمارات» رقماً قياسياً في أعداد زوارها خلال الموسم السابق، مع استقبال ما يزيد على 350 ألف زائر، استمتعوا بما تقدمه الوجهة من عروض وفعاليات مميزة، مسجلة الموسم الأكثر نجاحاً في تاريخها.

وكان الموسم الثالث من سوق الحديقة من أبزر الفعاليات التي أسهمت في إثراء المشاركة المجتمعية، عبر تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل. ونظمت سوق الحديقة في الفترة بين أكتوبر ومارس الماضيين، وتضمنت أكثر من 300 نشاط، شملت جلسات عناية بالصحة وورش عمل حول الاستدامة، وغيرها. وأتاحت السوق لحِرفيين وأصحاب مشروعات محليين الفرصة لعرض مهاراتهم.

وقالت مديرة الاتصال المؤسسي لشركة «سنيار القابضة» والمتحدثة باسم «حديقة أم الإمارات»، رشا قبلاوي: «في ختام هذا الموسم الناجح، لا يسعنا سوى أن نعبّر عن شكرنا العميق لزوارنا على دعمهم المستمر، وأسهاماتهم في ترسيخ جوهر وقيم (حديقة أم الإمارات)، كما نشكر شركاءنا على دعمهم لنا، من خلال تقديم برنامج متكامل من الفعاليات التي تغطي مختلف الثقافات وتناسب جميع الفئات العمرية».

وأضافت: «ملتزمون بتعزيز المشاركة الهادفة والمستدامة، ما يرسخ مكانتنا وجهة رئيسة في أبوظبي.. وفي نهاية هذا الموسم الاستثنائي، نتوجه بالشكر إلى كل من أسهم فيه، من عارضين ومشاركين، ونخص فريق عمل (حديقة أم الإمارات)، الذي كان له الدور الأكبر في إنجاح الموسم».

ووزعت «حديقة أم الإمارات» أكثر من 7000 هدية خلال موسم سوق الحديقة.