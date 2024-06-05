الامارات | تعاون بين «العويس» وأسرة الأدباء في البحرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بهدف خدمة الثقافة العربية، وقّعت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي، مذكرة تفاهم مع أسرة الأدباء والكُتّاب في البحرين، من أجل مزيد من التعاون المشترك.

ووقّع المذكرة الأحد الماضي في مقر أسرة الأدباء والكُتّاب بالمنامة، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان العويس، إبراهيم الهاشمي، ورئيس مجلس إدارة أسرة الأدباء والكُتّاب في البحرين، الدكتور راشد نجم.

وتنصّ بنود المذكرة على تعزيز أواصر التعاون والتشاور، بما يخدم قضايا الفكر العربي بشكل عام، وتنفيذ المشروعات التي تخدم القضايا الفكرية والفنية والثقافية، وتطوير العلاقات وتبادل الخبرات في مجال الزيارات والدراسات وورش العمل، وكذلك تبادل الأفكار والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعلنت «العويس الثقافية» في بيان أنها تسعى من خلال إبرام هذه المذكرة مع أسرة الأدباء والكُتّاب إلى توسيع دائرة اهتماماتها الثقافية الإقليمية والعربية، وبذلك تعكس وجهاً أصيلاً من اهتمامات المؤسسة في التعاون وتطوير العمل الثقافي العربي المشترك.