الامارات | الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق في أنحاء العالم.. غوتيريش يحذر من الحرارة القياسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الأربعاء) إن مايو 2024 كان الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق في جميع أنحاء العالم «ويمثل الشهر الـ12 على التوالي» الذي يسجل حرارة قياسية.

وأضاف أن «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تشير اليوم إلى أن هناك احتمالاً بنسبة 80% أن يتجاوز متوسط الحرارة السنوية حد 1,5 درجة مئوية في سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة»، استناداً إلى تقريرين حديثين للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمرصد الأوروبي كوبرنيكوس.

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن البشر المسؤولين عن ظاهرة الاحتباس الحراري يمثلون «خطراً» على كوكب الأرض مثل ذاك الذي شكله «النيزك الذي أباد الديناصورات».

وتابع خلال كلمة حول المناخ في متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك «في حالة المناخ، نحن لسنا الديناصورات. نحن النيزك. نحن لسنا فقط في خطر، نحن الخطر».

وفي بيان أصدره كوبرنيكوس بالتنسيق مع منظمة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة وبمناسبة خطاب الأمين العام غوتيريش في نيويورك، شبه المرصد التهديد الذي تشكله البشرية بخطر النيزك الذي قضى على الديناصورات.