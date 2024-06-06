الامارات | «فرقة ميامي» تستعيد ذكريات أغنية «عاشوا» في جزيرة ياس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جزيرة ياس أبوظبي عن تعاونها مجدداً مع فرقة ميامي الكويتية، التي تقدم أغنية بألحان وكلمات مستوحاة من أغنيتها الشهيرة «عاشوا».

ويأتي التعاون الجديد بعد النجاح الذي حققته أغنية العام الماضي «الحمد لله وشفناكم»، التي دعت الجميع إلى الاستمتاع بمشاعر الفرح والمرح في جزيرة ياس.

ويعكس لحن الأغنية المتفائل وكلماتها الاحتفالية روح الجزيرة النابضة بالحياة، ليقدم عملاً فنياً مبتكراً يجمع بين الأصالة والحداثة، وتتراقص فيه النغمات على إيقاعات الحنين لتعيد إلى الأذهان ذكريات الزمن الجميل، وتحيي التواصل مع محبيها من أجيال عديدة في مختلف أنحاء العالم العربي.

وقال الرئيس التنفيذي لدى «ميرال ديستينيشنز»، ليام فيندلي: «بعد النجاح الذي حققته أغنية (الحمد لله وشفناكم) في العام الماضي، متحمسون للتعاون مرة أخرى مع (فرقة ميامي) لتقديم أغنية احتفالية جديدة، ستلامس قلوب جمهورنا في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها». وأضاف: «نسعى دائماً إلى تلبية توقعات الضيوف وتجاوزها مع كل تجربة جديدة نقوم بها، ونتطلع مع اقتراب العطلة الصيفية لاستقبال الضيوف والعائلات للاستمتاع بكل ما تقدمه الجزيرة».