الامارات | جواهر متحف الشندغة بين يدي الشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) تحضيراتها لإطلاق «هاكاثون متحف الشندغة»، الذي تنظمه بالتعاون مع «سكِل لاب» خلال يومي 22 و29 يونيو الجاري، بهدف تحفيز روح الابتكار لدى الشباب.

ويستهدف «الهاكاثون» الشباب من عمر 18 عاماً فما فوق، وتقوم فكرته على تنظيم مجموعة من الفعاليات التي تجمع أصحاب المهارات المختلفة داخل غرف وأجنحة متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، إذ يتضمن سلسلة من المنافسات والمغامرات التي ستجري بين 12 فريقاً، ستعمل خلال أربع ساعات فقط على فك ألغاز ورموز صممت بحرفية، لتمكينهم من إظهار مهاراتهم في تقديم أفكار نوعية ومنتجات مختلفة مستلهمة من عناصر التراث المحلي.

ويتطلب من الفرق المشاركة استغلال الوقت المخصص لها، وتوظيفه في وضع استراتيجيات مختلفة تمكنها من ابتكار تصاميم مميزة لأعمالها، وإنتاج مجموعة من القطع الفنية باستخدام تقنيات صناعة الخزف، إضافة إلى توظيف الأعشاب والزيوت الطبية المحلية ومكونات العطر الأساسية في ابتكار روائح فريدة. كما سيتمكن أعضاء الفرق من التعرف إلى تقنيات وطرق تعديل الصور بهدف تمكينهم من استكشاف الجواهر الخفية التي يتميز بها متحف الشندغة، إلى جانب إنجاز سلسلة من مقاطع الفيديو والصور التي تبرز ما تتميز به «دار آل مكتوم» من جماليات وهندسة معمارية فريدة.