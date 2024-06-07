الامارات | "الإمارات تحب الفلبين" تنظم احتفالاً جماهيرياً بمرور 126 عاماً على استقلال الفلبين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم صفحة "الإمارات تحب الفلبين" على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في التاسع من يونيو الجاري، احتفالاً جماهيرياً ضخماً للجالية الفلبينية في دولة الإمارات يحتضنه مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة مرور 126 عاماً على استقلال جمهورية الفلبين.

وتهدف الاحتفالية الكبيرة التي يشهدها عدد من المسؤولين الإماراتيين ونخبة من الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية من الجالية الفلبينية، إلى الاحتفاء بالعلاقات الوثيقة بين الإمارات والفلبين، وتعزيز أواصر التعاون بين الشعبين الصديقين؛ إذ يحتفي الحدث الجماهيري بالثقافة الفلبينية وبإسهامات الجالية الفلبينية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.

وتقام الاحتفالية التي تبدأ من الساعة 8 صباحاً وتستمر حتى 8 مساءً، بالتعاون مع شرطة دبي وتتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بما في ذلك العروض الموسيقية والرقصات الفلكلورية، واستعراض بعض الحرف اليدوية والفنون الفلبينية، وفقرات ترفيهية للأطفال ومسابقات ثقافية.

وتترجم الاحتفالية حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر التعاون والمحبة مع مختلف الدول الصديقة، وترسيخ قيم التسامح بين شعوب العالم كافة، من خلال مشاركتهم احتفالاتهم ومناسباتهم الثقافية والترفيهية والوطنية.

وتعكس الاحتفالية النجاح الذي حققته دولة الإمارات في توفير بيئة متسامحة ومنفتحة تتيح للجميع العيش بسلام وتناغم؛ حيث تعتبر الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في احترام التنوع الثقافي، إذ تسمح لأبناء الثقافات المختلفة الذين يعيشون على أراضيها بإقامة الاحتفالات والمناسبات الخاصة بهم.

وارتبطت دولة الإمارات وجمهورية الفلبين بعلاقات صداقة قوية، حتى قبل تأسيس العلاقات الدبلوماسية بصورة رسمية في 19 أغسطس 1974، ثم افتتاح سفارة جمهورية الفلبين في أبوظبي في 17 يونيو 1980.

وتطوّرت العلاقات بين البلدين إلى أن تُوّجت في العام 1989 بافتتاح سفارة دولة الإمارات في مانيلا، وتوسّعت مجالات التعاون الثنائي منذ ذلك الوقت إلى أن بلغت ذروتها خلال الأعوام الأخيرة.

وتولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للمساهمات الكبيرة التي تقدمها العمالة الفلبينية في نموها الاقتصادي، ليس فقط في قطاعي السياحة والتجارة، بل أيضاً في القطاعات الأخرى كالهندسة والصحة والموارد البشرية، حيث تحتضن الدولة مئات الآلاف من الفلبينيين الذين يعتبرون الدولة موطنهم الثاني.