الامارات | عالِم أردني رئيساً للذكاء الاصطناعي في ناسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وكالة "ناسا" الأمريكية عن تعيين البروفسور الأردني الدكتور عمر حتاملة كأول رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي في مركز ناسا - جودارد لرحلات الفضاء.

وفي أول تصريح إعلامي قال الحتاملة عن المنصب الجديد : "شرف كبير لي أن يتم الإعلان عن منصبي كأول رئيس لمركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، حيث يعد مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا موطنًا لأكبر منظمة في البلاد من العلماء والمهندسين والتقنيين الذين يقومون ببناء المركبات الفضائية والأدوات والتكنولوجيا الجديدة لدراسة الأرض والشمس ونظامنا الشمسي والكون، ونتطلع إلى مواصلة خدمة برنامج الفضاء الخاص ببلادنا واستكشاف حدود جديدة للإمكانات".

وبين الحتاملة أن وكالة "ناسا" تبحث بشكل مستمر عن كواكب تناسب الحياة البشرية، لافتا إلى أن الكرة الأرضية تحتوي على الكثير من المساحات القاحلة التي يمكن استغلالها بفعل التكنولوجيا الحديثة. معتبرا أن الذكاء الاصطناعي تحول من قدرة موجودة على الإنترنت لميزة مبنية داخل الأجهزة المحمولة.

يذكر أن البروفسور الحتاملة، كان نائبًا لرئيس العلماء في وكالة ناسا، ومسؤولًا عن تحديد مجالات جديدة وواعدة للبحث العلمي، كما يمتلك عشرين عاما من الخبرة الميدانية في مجال الفضاء، ونشر أكثر من 33 مقالا متخصصا، ونال أربع درجات علمية في الهندسة، ويتحدث أربع لغات.

وكان العاهل الأردني قد كرَّم الحتاملة مؤخرا ضمن احتفالات الأردن بعيد الاستقلال الـ78 لخبراته في مجال الذكاء الاصطناعي ولكونه واحدا من أفضل 50 من قادة الفكر العالمي في هذا المجال.