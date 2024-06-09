لايف ستايل

الامارات | إصابة 4 أشخاص في أعقاب عطل بإحدى ألعاب الملاهي جنوب لندن

0 نشر
لندن - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص في أعقاب عطل بإحدى ألعاب الملاهي جنوب لندن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب أربعة أشخاص، عقب تعرض إحدى ألعاب الملاهي لعطل في جنوب لندن.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية، أن الحادث وقع مساء أمس السبت، خلال عرض لامبيث كانتري في منتزه بروكويل.

وقالت شركة لامبيث إنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى، بينما تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements