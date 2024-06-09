الامارات | إصابة 4 أشخاص في أعقاب عطل بإحدى ألعاب الملاهي جنوب لندن

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص في أعقاب عطل بإحدى ألعاب الملاهي جنوب لندن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب أربعة أشخاص، عقب تعرض إحدى ألعاب الملاهي لعطل في جنوب لندن.
وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية، أن الحادث وقع مساء أمس السبت، خلال عرض لامبيث كانتري في منتزه بروكويل.
وقالت شركة لامبيث إنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى، بينما تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.
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