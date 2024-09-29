بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز نادي ليفربول الإنجليزي على نادي ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز محمد صلاح هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 61 من المباراة، بعد هدف زميله إبراهيما كوناتيه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل ضائع بالشوط الأول، وأحرز هدف ولفرهامبتون ريان نوري.

ونرصد ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم

إيرليند هالاند- مان سيتي- برصيد 10 أهداف

كول بالمر- تشيلسي- برصيد 6 أهداف

بريان مبيومو-برينتفورد- برصيد 5 أهداف

لويس دياز- ليفربول- برصيد 5 أهداف

دوران- أستون فيلا- برصيد 4 أهداف

محمد صلاح-ليفربول- برصيد 4 أهداف

نيوكلاس جاكسون- تشيلسي- برصيد 4 أهداف

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