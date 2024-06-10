الامارات | «إعلان سلام مع المحيط» بتوقيع 26 دولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت 26 دولة على الأقل «إعلان سلام مع المحيط» في كوستاريكا خلال ختام منتدى «منغمسون في التغيير»، قبل عام من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات في فرنسا.

وفي نهاية المناقشات التي استمرت يومين، دعت الدول الـ50 المشاركة في المنتدى إلى اتخاذ تدابير لحماية المحيطات. وجاء في الوثيقة الموقعة: «ملتزمون بتوسيع نطاق الإجراءات التحويلية المتعلقة بالمحيطات لدعم نشاط الاقتصادات الإيجابية للطبيعة، بناء على أفضل العلوم الممكنة والمعلومات العلمية والمعرفة التقليدية والابتكار».

وقال وزير خارجية كوستاريكا، أرنولدو أندري: «لم يعد المحيط يتحمل سوء معاملتنا ولامبالاتنا، لذلك قررنا في كوستاريكا أن الوقت حان لإعلان السلام».

ويتضمن «إعلان السلام» المؤلف من 12 نقطة، دعوة إلى المصادقة على معاهدة حماية أعالي البحار التي اعتمدتها في 2023 أكثر من 70 دولة.