الامارات | «أوان» يواصل مسيرة النجاح.. بالدرع الذهبية من «يوتيوب» و«تيك توك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاز تطبيق «أوان» الرقمي، التابع لـ«دبي للإعلام»، على الدرع الذهبية من شركة «يوتيوب»، وذلك بعد تجاوز عدد مشتركي قناته الرسمية على الموقع حاجز المليون مشترك. كما حصد «أوان» أيضاً الدرع الذهبية من شركة «تيك توك» بعد تخطيه حاجز المليون مشترك، ليعكس ذلك ما يمتلكه التطبيق من إمكانات وتميز في محتواه الإعلامي الذي يشمل الدراما العربية والخليجية والأجنبية، والبرامج السياسية والدينية والرياضية والأفلام السينمائية والوثائقيات، و(الإنيمي)، إذ أسهم ذلك في جعل التطبيق أضخم مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في منطقة الشرق الأوسط، ليمكّن ذلك «أوان» الرقمي من تقديم تجارب نوعية لمشتركي قناته الرسمية على «يوتيوب».

وتمكن تطبيق «أوان» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وكذلك حسابه الرسمي على «تيك توك» من تحقيق نجاحات لافتة، بفضل تطور وتنوع المحتوى الذي يقدمه لجمهوره، وهو ما يتماشى مع توجهات «دبي للإعلام» واستراتيجياتها الهادفة إلى التركيز على إنتاج المحتوى الرقمي المبتكر، والقادر على تلبية أذواق كل فئات المجتمع، إذ تبين إحصاءات «يوتيوب» امتلاك التطبيق لأكثر من مليون و19 ألفاً 618 مشتركاً في قناته التي حققت 999.5 مليون مشاهدة، ما يعكس قوة وتنوع محتوى التطبيق الرقمي.

وأكدت مديرة تطبيق «أوان»، هبة السمت، أن الحصول على الدرع الذهبية من «يوتيوب» و«تيك توك» يمثل قفزة نوعية في مسيرة تطورها. وقالت: «يواصل (أوان) مسيرة النجاح، وتقديم المحتوى الإعلامي المتميز الذي يتسم بأعلى معايير الجودة، ويبرز قدرته على تجسيد الإبداع، من خلال ما يقدمه من خدمات تلبي تطلعات كل شرائح المجتمع، كما يعكس ذلك مكانته وشعبيته في الإمارات والمنطقة».

وأضافت السمت: «يمثل هذا النجاح مؤشراً مهماً على ما يمتلكه التطبيق من إمكانات وقدرات جعلت منه إضافة نوعية إلى مجموعة المنصات الرقمية، وبث المحتوى الرقمي والصوتي والبصري في المنطقة، لاسيما أنه يتكامل من خلال خدماته مع ما تبثه قنوات (دبي للإعلام)، ما أتاح الفرصة أمام الجمهور للمزج بين البث الحي والمباشر ومتابعة ما يفضلونه من إنتاجات درامية وبرامج أخرى قادرة على إثراء المجتمع». ولفتت إلى أن التطبيق سيواصل رفد القناة الرسمية على «يوتيوب» وكذلك الحساب الرسمي على «تيك توك» بفيديوهات ومقاطع جديدة.

أكبر منصة

منذ انطلاقة تطبيق «أوان» في 2011 حقق قفزات نوعية، جعلت منه أكبر منصة OTT في الشرق الأوسط، إذ يتميز بتقنيات اتصال حديثة وخدمات ذكية مع تصميم مرن يتوافق مع جميع الأجهزة، بدءاً من الهواتف الذكية، وصولاً إلى التلفزيونات الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها، ويمكن من خلاله متابعة البث الحي لقنوات «دبي للإعلام»، مع فرصة إعادة مشاهدة ما بث خلال اليومين الماضيين عبر خدمة (Catch up TV)، فيما يمكن للأطفال من خلال حساباتهم الخاصة في «أوان كيدز» متابعة ما يحلو لهم من المحتوى المميز بأمان، عبر مجموعة برامج منوعة.

هبة السمت:

. هذا النجاح مؤشر على ما يمتلكه «أوان» من إمكانات وقدرات جعلت منه إضافة نوعية إلى المنصات الرقمية.

. 999.5 مليون مشاهدة حققتها قناة التطبيق على «يوتيوب».

. محتوى ثري ومتنوع جعل التطبيق أضخم مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في منطقة الشرق الأوسط.