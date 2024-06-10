الامارات | في حادث مروع هز إندونيسيا.. ثعبان ضخم يلتهم امرأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 يونيو 2024

عُثر على امرأة ميتة داخل بطن ثعبان ابتلعها في وسط إندونيسيا، على ما أفاد مسؤول محلي، السبت الماضي.

وعثر زوج فريدة (45 عاماً) وسكان قرية كاليمبانغ في مقاطعة سولاويسي الجنوبية، عليها داخل ثعبان يبلغ طوله حوالي خمسة أمتار.

وقال زعيم القرية سواردي روسي، ، إن فريدة، وهي أم لأربعة أولاد، اختفت مساء الخميس، ثم بدأت عملية البحث عنها.



وأوضح أن سكان القرية بحثوا عنها في المنطقة وسرعان ما رصدوا «ثعباناً بطنه كبير. فقرروا أن يشقوه ليظهر أمامهم رأس فريدة». وكانت المرأة بكامل ملابسها.

وقضت نسبة كبيرة من الأشخاص في إندونيسيا خلال السنوات الأخيرة بعدما ابتلعتهم ثعابين.

وخلال العام الفائت، قتل سكان منطقة تينانجيا في جنوب شرقي سولاويزي ثعباناً طوله ثمانية أمتار، خنق مزارعاً وأكله.

وفي عام 2018، عُثر على امرأة تبلغ 54 عاماً ميتة داخل ثعبان طوله سبعة أمتار في بلدة مونا بجنوب شرقي سولاويزي. وسنة 2017، التهم ثعبان يبلغ طوله أربعة أمتار مزارعاً في غرب سولاويزي بمزرعة لزيت النخيل.



وخلال العام الفائت، قتل سكان منطقة تينانجيا في جنوب شرقي سولاويزي ثعباناً طوله ثمانية أمتار، خنق مزارعاً وأكله.

وفي عام 2018، عُثر على امرأة تبلغ 54 عاماً ميتة داخل ثعبان طوله سبعة أمتار في بلدة مونا بجنوب شرقي سولاويزي. وسنة 2017، التهم ثعبان يبلغ طوله أربعة أمتار مزارعاً في غرب سولاويزي بمزرعة لزيت النخيل.