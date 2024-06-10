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الامارات | تركيا تعلن فرض حجر صحي على مناطق بسبب داء الكلب

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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلن فرض حجر صحي على مناطق بسبب داء الكلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 يونيو 2024

فرضت السلطات الصحية التركية حجراً صحياً على حيين سكنيين اثنين في ولاية شانلي أورفا الواقعة جنوب البلاد على الحدود مع سوريا، وذلك بعد رصد كلبين مصابين بداء الكلب في شوارع الحيين السكنيين، وفق ما نقلت وسائل إعلامٍ تركية عن مصادر صحية في الولاية.

وفي التفاصيل، أعلنت السلطات الصحية عن فرض حجرٍ صحي على حيين سكنيين في منطقة الأيوبية بعد رصد إصابة كلبين فيها يعانيان من داء الكلب، وهي المرة الأولى التي تفرض فيها السلطات حجراً من هذا النوع منذ تفشي فيروس قبل نحو 4 سنوات وما تبعه من إغلاقات.

ويأتي قرار السلطات الصحية التركية في شانلي أورفا في أعقاب عض الكلبين 4 مدنيين في الولاية، ما أثار الذعر في صفوف سكان المنطقة التي تمكنت السلطات فيها من احتجاز الكلبين وإجراء الفحوصات اللازمة لهما ليتبين لاحقاً أنهما يعانيان بالفعل من داء الكلب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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