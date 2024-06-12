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الامارات | الكويت: مصرع أكثر من 35 شخصاً في حريق مبنى

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الكويت - وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: مصرع أكثر من 35 شخصاً في حريق مبنى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي أكثر من 35 شخصاً حتفهم في حريق بمبنى في منطقة مكتظة بالعمال الأجانب في الكويت، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء.

وقال مسؤول في مستشفى لوزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أثناء تفقده الضحايا إن أكثر من 30 شخصاً أصيبوا أيضاً، بحسب مقطع مصور نشرته صحيفة «الجريدة».
 
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن الحريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم (الأربعاء) في منطقة المنقف بجنوب البلاد، مشيرة إلى بدء السلطات تحقيقاً للوقوف على أسباب الحريق.

واشارت مصادر أخرى إلى ارتفاع الضحايا إلى أكثر من 40 شخصاً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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