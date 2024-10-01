كل 8 أو 12 ساعة.. حسام موافي يكشف سر التوقيت الدقيق لتناول الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يشعر الكثيرون بالحيرة من تحديد الطبيب لأوقات محددة لتناول الأدوية، كأن يوصي بتناول دواء كل 8 أو 12 ساعة، قد يبدو الأمر بديهيا، ولكن هل تساءلت يوما عن السبب العلمي وراء ذلك؟

امتصاص الدواء

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، في برنامجه "ربي زدني علما" على قناة صدى البلد، أن سر هذا التحديد يكمن في اختلاف امتصاص الأدوية ومدة بقائها في الجسم.

وأضاف أن تُمتص بعض الأدوية بسرعة من الفم، بينما يحتاج البعض الآخر إلى وقت أطول ليتم امتصاصه من الأمعاء، وهناك أدوية تمتص بسرعة كبيرة عند وضعها تحت اللسان.

مدة بقاء الدواء في الدم

يستمر الدواء في الدم لمدة زمنية محددة تؤدي خلالها وظيفتها العلاجية، ثم يخرج من الجسم عن طريق الكلى أو الكبد، وتختلف هذه المدة باختلاف نوع الدواء.

تحديد الفترات

بناء على هذه المعلومات، يحدد الطبيب فترات تناول الدواء بدقة، فإذا كان الدواء يخرج من الجسم كل 8 ساعات، فإن تناول الجرعة التالية في نفس الفترة يضمن وجود مستوى فعال من الدواء في الدم باستمرار.

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