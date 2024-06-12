الامارات | أوبرا وينفري تدخل المستشفى في حالة خطيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 يونيو 2024

أعلنت الصحفية الأمريكية غيل كينغ، أن صديقتها المقربة أوبرا وينفري قد دخلت المستشفى بعد إصابتها بوعكة صحية، بحسب مجلة "بيبول".

وأوضحت غيل أن غياب وينفري يعود إلى حالتها الصحية السيئة، والتي قد تكون ناجمة عن فيروس خطير في المعدة يستدعي الرعاية الطبية.

وبينت غيل أنه تم نقل أوبرا إلى المستشفى بعد تفاقم حالتها، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من الجفاف وتم إعطاؤها حقنة وريدية.

وعلى الرغم من تلقي الرعاية اللازمة، أكدت غيل كينغ أن أوبرا وينفري ستتعافى، وأعربت عن أملها في أن لا تغضب منها صديقتها أوبرا بعد أن كشفت هذه التفاصيل عن صحتها.

وأشارت غيل إلى أن الانتكاسة الصحية التي أصابت أوبرا، لا دخل لها بدواء التخسيس الذي كشفت المذيعة الشهيرة عن لجوئها إليه لخسارة وزنها الزائد في الفترة الأخيرة.

ولاحقا، خرج متحدث باسم أوبرا وينفري ليطمئن الجمهور على حالتها، مؤكدا أنها تتعافى حاليًا من الفيروس، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بخصوص إقامتها في المستشفى أو سبب إصابتها بالمرض.