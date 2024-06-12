الامارات | دراجة مسروقة تقود الشرطة إلى مفاجأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى تحقيق في سرقة مفترضة طالت دراجة هوائية في كوبنهاغن إلى استعادة أعمال فنية كانت قد سُرقت خلال عملية سطو على معرض في نهاية مارس الماضي، كما أعلنت الشرطة الدنماركية اليوم (الأربعاء).

وفي العاصمة الدنماركية، سُرقت أكثر من 17 ألف دراجة في عام 2023، بحسب تحقيق أجراه مجلس بلدية المدينة، في وضع يثير قلقاً لدى سكان كوبنهاغن. ويجهّز بعض راكبي الدراجات مركباتهم بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس - GPS) ليتمكنوا من رصد مكانها حتى بعد السرقة.

وقاد نظام «جي بي اس» الموضوع بالدراجة المسروقة الشرطة إلى عنوان في جنوب كوبنهاغن، حيث أجرى عناصرها عملية تفتيش.

وقالت الشرطة في بيان «ما عُثر عليه في العنوان المعني يتخطى بكثير مجرد دراجة مسروقة».

وأضافت «ضُبطت 11 دراجة نارية وكهربائية، يُعتقد أنها مسروقة، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الفنية التي سُرقت من معرض في كوبنهاغن في 31 مارس».

وفي مكان الحادث، قُبض على رجلين (32 و40 عاماً) للاشتباه في ارتكابهما السرقة مع أسباب مشددة للعقوبة. وتحقق الشرطة في كيفية حصولهما على الأعمال.

وفي 31 مارس الماضي، سُرق ما بين 20 إلى 30 عملاً للفنان كريستيان فون هورنسليث من معرضه أثناء عملية سطو.

وقال فريقه إنه تم العثور على 14 من هذه الأعمال أثناء مداهمات الشرطة.