الامارات | «اتصالات لكتاب الطفل» تختتم ورشة تدريبية حول شعر الأطفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت جائزة اتصالات لكتاب الطفل التي يُشرف عليها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وتحظى برعاية شركة «إي آند الإمارات»، ورشة تدريبية حول شعر الأطفال في عدد من المواقع في إمارة الشارقة، قدّمها الكاتب والشاعر العراقي جليل خزعل.

وجاءت الورشة التدريبية في إطار برنامجها التدريبي (ورشة) الهادف إلى صقل وتطوير مهارات الشباب، لإيجاد جيل جديد من المؤلفين والرسامين والناشرين القادرين على إنتاج كتب عربية عالية الجودة للأطفال واليافعين.

وشارك في الورشة الهادفة إلى التعريف بأسس كتابة الشعر للأطفال بصورة صحيحة، وإصدار كتاب شعري مناسب للصغار، عدد من المشاركين في فئة الشعر لجائزة اتصالات لكتاب الطفل في دورتها الـ15 لعام 2023، وهي الفئة المتجددة التي يجري تغييرها كل عامين في الجائزة، وستتواصل في الدورة الحالية لعام 2024، ويتوج الفائزون بها في حفل التكريم الذي تعقده الجائزة في الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأكدت مروة عبيد العقروبي رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، أن جائزة اتصالات لكتاب الطفل، لا تهدف إلى تكريم المبدعين من الناشرين والمؤلفين والرسامين، وتحسين مستوى الأعمال المنشورة المخصصة للأطفال واليافعين فحسب، وإنما تسعى أيضاً إلى تسليط الضوء على المجالات المتنوعة لأدب الطفل العربي، من خلال فئة متغيّرة يتم التركيز عليها كل عامين، بحيث تجذب الجائزة كل عام متنافسين جدداً.

وأشارت إلى أن برنامج «ورشة» أسهم منذ إطلاقه عام 2013، في النهوض بواقع كتاب الطفل في الوطن العربي، من خلال تدريب المواهب العربية. وتضمنت الورشة عقد ست جلسات موزعة على ثلاثة أيام.