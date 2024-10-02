الامارات | 3 فناجين من القهوة يومياً تقي من «أمراض القلب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة أجريت، أخيراً، أن تناول فناجين عدة من القهوة يومياً ربما يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومشكلات صحية أخرى، مثل السكري والسكتات الدماغية.

وشملت الدراسة التي أجراها فريق بحثي مشترك من جامعة لوند السويدية وجامعتي سوتشو وساذرن الصينيتين متابعة العادات الغذائية والبيانات الصحية لأكثر من 360 ألف شخص.

وتبين من الدراسة أنه في حين أن تناول القهوة أو الكافيين بصفة عامة يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن تناول البالغين ثلاثة فناجين أو كمية تراوح ما بين 200 و300 ملليغرام من الكافيين يومياً يقلل من مخاطر الإصابة بهذه الأمراض بأكبر قدر ممكن.

ويقول فريق الدراسة، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الطبية، إن «هذه النتائج تسلّط الضوء على أهمية تناول جرعة معتدلة من الكافيين يومياً، باعتبارها من العادات الغذائية المهمة من أجل الحفاظ على الصحة العامة، نظراً لما تنطوي عليه هذه العادة من فوائد صحية بعيدة المدى، لاسيما من أجل الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية».