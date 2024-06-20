طرق ذكية للعثور على الكاميرات الخفية في شاليه المصيف.. افتح موبايلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يلجأ الكثيرون إلى استئجار "شاليه" أمام الشاطئ للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والأجواء الصيفية، ولكن للشعور بالأمان يبحث المستأجرين عن الكاميرات الخفية داخله بعدة طرق بسيطة، بحسب ما ذكر موقع "wikihow".

فحص المكان جيدا

يجب فحص المكان بعناية لاكتشاف الكاميرات الخفية قبل تغيير الملابس، لحماية أفراد الأسرة.

تحقق من وجود الثقوب

يجب الانتباه لأي ثقوب صغيرة موجودة في الحائط، حيث يمكن أن تخفي عدسة الكاميرا.

ويمكن القيام بذلك من خلال استخدم أصابعك للتحقق من الكاميرا الموجودة فوق أو داخل الثقوب على الجدران والأبواب.

استخدام كاميرا الهاتف المحمول

استخدام الهاتف من أسرع الطرق للعثور على الكاميرات المخفية، وما عليك سوى توجيه كاميرا الهاتف داخل الغرفة والبحث عن أي أشعة حمراء ساطعة تظهر على الشاشة، ويدل ذلك على وجود كاميرات خفية.

المصباح اليدوي

مثل استخدام كاميرا الهاتف لملاحظة أضواء الأشعة تحت الحمراء، يمكن استخدام مصباح يدوي للتحقق من الانعكاسات غير العادية.

وما عليك سوى إطفاء جميع الأضواء في الغرفة والبحث باستخدام الضوء بحثا عن أي عدسات عاكسة قد تشير إلى وجود كاميرا مخفية.

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