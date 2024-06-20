أعراض غير شائعة تنذر بارتفاع دهون الكبد.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: آلاء نبيل

من الضروري أن تكون على دراية بالأعراض المنذرة بارتفاع دهون الكبد، للإسراع في الذهاب إلى الطبيب فور ملاحظتها، لأن التأخر في تلقي العلاج يسبب مضاعفات خطيرة.

ووفقًا لما ذكره موقع The HealthSite، توجد أعراض غير شائعة لارتفاع دهون الكبد.

1- الاستسقاء

في المراحل المتقدمة من مرض الكبد الدهني، تتراكم السوائل في تجويف البطن، ما يؤدي إلى انتفاخها، وهي حالة يعرفها الأطباء باسم "الاستسقاء".

2- الوذمة

إذا لم يتم السيطرة على دهون الكبد، يصاب بالتليف، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في الوريد البابي، المسؤول عن نقل الدم من الأمعاء والأعضاء الأخرى إلى الكبد، ومن ثم تحدث الإصابة بالوذمة.

3- تورم القدم

أظهرت بعض الدراسات أن في الحالات الشديدة من مرض الكبد الدهني قد تؤثر الوذمة الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم البابي على الأطراف السفلية، مما يؤدي إلى تورم القدمين.

4- انتفاخ اليد

اختلال وظائف الكبد الناجم عن تراكم الدهون به لا يتسبب فقط في استسقاء البطن وتورم القدمين، بل يسفر أيضًا عن احتباس السوائل في اليدين، ما يؤدي إلى انتفاخهما.

5- التثدي

يظهر هذا العرض بشكلِ واضح لدى الرجال المصابين بمرض الكبد الدهني الشديد، ويرجع السبب إلى اضطراب هرمونات الجسم، مما يسبب أيضًا انخفاض الرغبة الجنسية، ومن ثم العقم في بعض الحالات.

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