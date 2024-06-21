لتجنب مصير روجينا.. كيف تقي نفسك من حروق الشمس في المصيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة روجينا صورا لها، تكشف من خلالها إصابتها بحروق شديدة في وجهها، وذلك بسبب تعرضها للشمس، أثناء إجازة المصيف خلال أيام العيد الماضية.

وكتبت روجينا عبر خاصية استوري إنستجرام الخاص بها: "الحمد لله والشكر لله ده العيد، اتحرقت في الشمس، بقضي العيد مع دكتور سيف على التلفون عشان الدوا والحقن، مجرد ساعة في الشمس كنت كدا وبقيت كدا حاولوا تبعد عن الشمس".

الدكتور محمد زايد استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه علينا قبل الخروج من المنزل اتباع كل الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بحروق الجلد.

وأضاف أنه يجب وضع واقي الشمس على كل مناطق الجلد المكشوفة وليس الوجه واليدين فقط.

وأوضح أنه يجب قبل نزول البحر وضع واقي شمس قوي قبل الخروج بنصف ساعة حتى يتشرب الجسم الكريم، مع ضرورة ارتداء ملابس فضفاضة وواسعة، ويفضل أن تكون من القطن.

نصائح لتفادي أشعة الشمس

ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة.

ارتداء نظارة شمس لحماية العيين.

الابتعاد عن فترة الذروة ما بين الساعة 10 صباحا وحتى 4 عصر.

استخدام مظلة عند الخروج في النهار.

استخدام مرطبات جلد مناسبة مع البشرة.

تجنب الجلوس عمدا في الشمس.

واختتم خلال حديثه أن أفضل وقت للجلوس في الشمس والاستفادة منها بشكل كبير وقت الشروق ما بين الساعة 6:9 صباحا.