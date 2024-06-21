الامارات | أسرار عسكرية صينية للبيع بأقل من دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئ أحد هواة التاريخ العسكري في الصين حين وجد بين يديه أربعة كتب تتضمن معلومات عسكرية سرية، بعدما اشتراها بأقل من دولار واحد من محطة لإعادة التدوير في الحي.

وروت وزارة أمن الدولة في البلاد القصة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، مشيدة بالرجل المتقاعد والذي تم تعريفه باسم تشانغ نسبة لعائلته، لاتصاله بالخط الساخن للإبلاغ عن الحادث.

وجاء في المنشور وفقا لوكالة أسوشيتد برس "لقد ظن تشانغ في نفسه أنه اشترى الأسرار العسكرية للبلاد" وحذر المنشور من أنه "إذا قام شخص لديه دوافع خفية بشرائها، فإن العواقب ستكون لا يمكن تصورها."

وكان المنشور، الذي أعيد نشره على موقعين إخباريين صينيين مشهورين على الأقل، هو الأحدث في سلسلة من قبل وكالة أمن الدولة القوية التي يبدو أنها تحاول جذب جماهير جديدة بقصص درامية هدفها رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن القومي.

ووصف المنشور تشانغ بأنه موظف سابق في شركة مملوكة للدولة ويحب جمع الصحف والدوريات العسكرية وكشف إنه عثر على حقيبتين من الكتب الجديدة في محطة إعادة التدوير ودفع 6 يوانات (حوالي 85 سنتًا) مقابل أربعة منها، ولكنه بعد اطلاعه عليها وجد أنه من الحكمة إبلاغ عملاء الأمن.

وقالت الوكالة أن عملاء أمن الدولة هرعوا إلى المحطة بعد أن أبلغ تشانغ بما حدث، حيث تبين بعد التحقيق، أن اثنين من الموظفين العسكريين المكلفين بتمزيق أكثر من 200 كتاب تخلصوا منها عن طريق بيعها إلى مركز إعادة التدوير كنفايات ورقية حيث تم بيع كل 30 كيلوجرامًا من الكتب مقابل حوالي 20 يوانًا (2.75 دولارًا).

وجاء في المنشور أن العملاء صادروا الكتب وأن الجيش أغلق الثغرات في التعامل مع مثل هذه المواد.

ولم يذكر المنشور الرسمي مضمون الوثائق السرية ولا مدى خطورتها، ولا سيما بعدما وضعت بكين قيودا عديدة على مشاركة معلوماتها مع العالم الخارجي، وسط منافسة محمومة مع الولايات المتحدة الأمريكية.