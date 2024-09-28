شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الغارات الجوية على لبنان.. استمرار العمل في مطار بيروت الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مصادر لبنانية اليوم السبت، استمرار العمل في مطار بيروت الدولي.

وقالت المصادر، لموقع (النشرة) اللبناني اليوم، إن "شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية، مستمرة في رحلاتها".

وكان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، قال لقناة "الجديد" اللبنانية، إن مطار بيروت مدني بامتياز والطائرات العسكرية التي تهبط عليها الحصول على موافقة الجيش اللبناني.

جاء ذلك ردا على تصريح أطلقه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ـفيخاي ادرعي أمس حذر فيه من نقل أسلحة لحزب الله عبر مطار بيروت الدولي.



تصفية حسن نصرالله



ويشهد جنوب لبنان غارات يشنها طيران الاحتلال، استهدف خلالها الضاحية الجنوبية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا اليوم السبت تصفية حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني.

وقال المتحدث بلسان جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس اليوم: "قضى جيش الدفاع أمس على المدعو حسن نصرالله زعيم تنظيم حزب الله وأحد مؤسسيه".

