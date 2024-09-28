شكرا لقرائتكم خبر عن صور| الإعصار هيلين يقتل 40 شخصا بأمريكا.. ومخاوف من انهيار سد وفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 40 شخصًا على الأقل حتفهم بعدما ضرب الإعصار هيلين جنوب شرق الولايات المتحدة كعاصفة خطيرة من الفئة الرابعة، قبل أن تتراجع شدته في وقت لاحق إلى منخفض استوائي عصر الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم تسجيل الوفيات في ولايات جورجيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وفلوريدا.

وقال حاكم جورجيا إن حوالي 11 شخصًا لقوا حتفهم في ولايته، وانقطع التيار الكهربائي عن أربعة ملايين شخص في تلك الولايات وغيرها، حيث تعرضت منازل للتدمير كما غمرت المياه مجتمعات بأكملها.

حصار بين الأنقاض



وكانت هناك مخاوف من أن العديد من الأشخاص ما زالوا محاصرين تحت المباني المنهارة والمتضررة.

ولم يكن من الممكن المرور في العديد من الطرق في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إنها تراقب هي والرئيس جو بايدن الموقف عن كثب، وأضافت أنه تم نشر 1500 عنصر لدعم المجتمعات المتضررة من الإعصار.

فيضانات تاريخية وكارثية



وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن الإعصار هيلين وصل إلى اليابسة على الساحل الغربي لولاية فلوريدا، بوصفه إعصارا من الفئة الرابعة، وهو ثاني أعلى فئة، لكنه فقد قوته.

وكانت خدمة الأرصاد قد حذرت من "فيضانات تاريخية وكارثية"، وفي بعض الأماكن يوم الجمعة بلغ ارتفاع المياه نحو خمسة أمتار.

وكانت هناك أيضا تحذيرات من حدوث انهيارات طينية بسبب الأمطار الغزيرة.

ولقي العديد من الضحايا حتفهم بسبب أشجار سقطت بينما لقي آخرون حتفهم في سياراتهم.

وأفادت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية بأن امرأة غرقت في منزلها.

وفي نورث كارولينا، حذرت السلطات من إمكانية انهيار سد وحثت السكان المقيمين في أماكن قريبة على الابتعاد إلى مكان آمن.

