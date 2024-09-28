شكرا لقرائتكم خبر عن خريف 2024 بالمملكة.. ارتفاع معدل هطول الأمطار على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا تفصيليًا عن التوقعات الفصلية المناخية خلال فصل الخريف (سبتمبر- أكتوبر - نوفمبر) 2024م لدرجة الحرارة السطحية وهطول الأمطار.

وأوضح المركز أن التوقعات تعتمد على مخرجات النماذج العددية التي تحاكي ديناميكية الغلاف الجوي وتأثيره على مناخ المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأفاد أن توقعات مؤشر النينو 3.4 ، وأيضًا مؤشر ثنائي الأقطاب للمحيط الهندي يشيران إلى المرحلة المحايدة، وهذا يدل إلى أن معدلات درجات الحرارة السطحية وهطول الأمطار على شبه الجزيرة العربية عادة ما تكون قريبة من معدلاتها الطبيعية خلال فصل الخريف.



ارتفاع درجة الحرارة ومعدل هطول الأمطار



وأبانت نتائج التوقعات باستخدام النماذج العددية للمناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة السطحية عن المعدل الطبيعي على أغلب مناطق المملكة خلال هذا العام 2024م، مشيرة إلى أن الارتفاع الأعلى يتركز على المناطق (حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ، تبوك) والذي يصل إلى درجة واحدة مقارنةً بفصل الخريف خلال السنوات التاريخية الماضية، متوقعًا أن يكون التغير أقل من ذلك على باقي مناطق المملكة.

وبالنسبة لهطول الأمطار فتشير التوقعات إلى الارتفاع بأعلى من المعدل الطبيعي للسنوات الماضية على المناطق (جازان، نجران، عسير) ممتدة إلى أجزاء من منطقة ( مكة المكرمة )، والأجزاء الجنوبية من منطقتي (الشرقية والرياض).

كما يتوقع بأن يكون هطول الأمطار أقل من معدلاتها على باقي مناطق المملكة.

ودعا المركز إلى الدخول إلى الرابط التالي:

https://ncm.gov.sa/Ar/MediaCenter/Documents/SeasonalWeatherReport_Autumn2024.pdf للاطلاع عل ىتفاصيل تلك الحالة المناخية.