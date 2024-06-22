هل الدورة الشهرية تصيب الرجال.. طبيب يفجر مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يشبه العديد من الرجال تجربة النساء في التغيرات الهرمونية، حيث ترتفع مستويات هرمون التستوستيرون في الصباح وتنخفض في المساء، مع اختلافات يومية، حسبما جاء في صحيفة healthline.

يعتقد البعض أن هذه التقلبات قد تسبب أعراضًا شبيهة بأعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS) مثل الاكتئاب والتعب وتقلب المزاج.

ما هي متلازمة الذكور المتهيجة (IMS)؟

مصطلح "متلازمة الذكور المتهيجة" (IMS) يقول المعالج النفسي والمؤلف جيد دايموند لوصف هذه التقلبات الهرمونية والأعراض المصاحبة لها، مستندًا إلى ظاهرة بيولوجية لوحظت في الكباش.

أن الرجال يعانون من دورات هرمونية مشابهة للنساء، مما يفسر هذه الأعراض.

في حين أن هرمون التستوستيرون يؤدي دورًا هامًا في الصحة الجسدية والعقلية للرجل، إلا أن تقلباته تُعزى إلى عوامل أخرى غير مرتبطة بـ IMS، مثل:

تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي مع تقدم العمر، بدءًا من أوائل الثلاثينيات.

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى خفض مستويات هرمون التستوستيرون.

يمكن أن تؤثر التغييرات في النظام الغذائي والوزن على مستوياته

يمكن أن تؤثر بعض الحالات الطبية أيضًا.

يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى خفض مستويات هذًا الهرمون

أوجه التشابه والاختلاف مع الدورة الشهرية للمرأة

كلا الجنسين يعانيان من تقلبات هرمونية.

قد تسبب هذه التقلبات أعراضًا جسدية وعاطفية.

وجه الأختلاف.

ترتبط تقلبات الهرمونات لدى النساء بدورتها الإنجابية، بينما لا يمر الرجال بدورة مماثلة.

لا يعاني الرجال من نزيف مهبلي، وهو السمة المميزة للدورة الشهرية للمرأة.

في حين أن تقلبات هرمون التستوستيرون حقيقية، لا يوجد دليل كافٍ لاعتبارها "متلازمة الذكور المتهيجة" ككيان طبي محدد.

الأعراض التي يعاني منها بعض الرجال قد تكون ناتجة عن عوامل أخرى مثل العمر والضغط والنظام الغذائي والوزن والأمراض وقلة النوم.

يُنصح بالاستشارة الطبية لتحديد أسباب أي أعراض مقلقة.

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