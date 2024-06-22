فرح تحول لـ مآتم.. عروس تفارق الحياة في حفل زفافها وهذا ما حدث لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تحول حفل زفاف إلى مآتم، بعد وفاة مفاجئة لعروس هندية أثناء رقصها في حفل زفافها في مدينة ناينيتال بولاية أوتاراخند الهندية.

ووفقا لموقع "تايمز أوف إنديا"، وصلت العروس "شريا جاين" البالغة من العمر 28 عاما، إلى منتجع فاخر في ناكوتشياتال رفقة عائلتها وأصدقائها للاحتفال بزفافها.

لكن خلال مشاركتها في الرقص مع زوجها، فقدت العروس وعيها بشكل مفاجئ، وهرع الحاضرون لنقلها إلى المستشفى على الفور.

لكن، أعلن الأطباء وفاتها فور وصولها إلى المستشفى، وذكروا أن سبب الوفاة هو مضاعفات في القلب والرئتين.

أعرب والد العروس، الدكتور سانجاي جاين، عن حزنه الشديد على وفاة ابنته، ووصفها بأنها كانت سعيدة جدا بزفافها وكانت تتطلع لبدء حياة جديدة مع زوجها.

وأضاف أن العائلة لم تطلب أي إجراءات قانونية، وتم حرق جثة ابنته وفقا للتقاليد الهندية.

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