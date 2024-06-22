لماذا ينجذب البعوض إلى اللون الأسود؟.. ستندهش من الإجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يلاحظ الكثير من الناس أن البعوض يُلاحقهم بشكل مُكثف عندما يرتدون ملابس ذات ألوان داكنة مثل الأسود، دون معرفة السبب وراء ذلك.

في هذا الصدد، نوضح سر انجذاب البعوض إلى اللون الأسود، وفقا لموقع "timesofindia".

أسباب انجذاب البعوض إلى اللون الأسود

امتصاص الحرارة

ألوان الملابس الداكنة تمتص حرارة الجسم من الألوان الفاتحة، ما يجعلها أكثر جاذبية للبعوض.

التشابه مع الحيوانات

تميل الحيوانات التي يتغذى عليها البعوض، إلى ارتداء الفراء أو الريش الداكن، ما يعزز من جاذبية الألوان الداكنة للبعوض.

جذب البعوض

البعوض مزودا بأجهزة استشعار حرارية حساسة للغاية، ما يجعله ينجذب بشكل أكبر للأشخاص الذين يرتدون ملابس باللون الأسود، حيث يشعر بوجود حرارة أكبر تنبعث منهم.

نصائح لتجنب لدغات البعوض أثناء النوم:

تُسهم ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة على عكس حرارة الجسم، وتقليل من جاذبية الإنسان للبعوض.

يفضل ارتداء ملابس ذات أكمام طويلة.

تساعد تشغيل المروحة بسرعة عالية على تشتيت البعوض، وتقلل من قدرته على الوصول إلى الإنسان.

الناموسية من أفضل الوسائل لحماية نفسك من لدغات البعوض أثناء النوم.

يفضل إغلاق النوافذ جيدا، خاصة في المساء لمنع دخول البعوض إلى المنزل.

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