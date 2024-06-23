الامارات | عقار شهير لإنقاص الوزن يستعد لمهمة أخرى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت شركة الأدوية الأميركية «إيلي ليلي»، أول من أمس، أن عقارها الشهير لإنقاص الوزن «زيباوند» ساعد في حل مشكلة انقطاع التنفس خلال النوم الذي تراوح شدته من معتدل إلى حاد لدى ما يصل إلى 52% من المرضى في تجربتين في المراحل الأخيرة.

وتتسابق «إيلي ليلي» ومنافستها الدنماركية «نوفو نورديسك» للحصول على الموافقات اللازمة لاستخدام أدوية السمنة التي تنتجانها لعلاج أمراض أخرى.

وحصلت «نوفو نورديسك» على موافقات لاستخدام عقارها «ويجوفي» لعلاج أمراض القلب في مارس الماضي، في حين من المتوقع أن تنتهي «ليلي» من تجاربها لاستخدام «زيباوند» في علاج أمراض القلب هذا العام.

وعرضت «ليلي» نتائج التجربتين، أول من أمس، في اجتماع جمعية السكري الأميركية في أورلاندو بولاية فلوريدا. وأضافت أنها قدمت طلباً لإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية للحصول على الموافقات لاستخدام «زيباوند» لعلاج حالات انقطاع التنفس خلال النوم.