الامارات | روبرت وينيت يعدل عن تولي رئاسة «واشنطن بوست»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عَدَل الصحافي البريطاني روبرت وينيت عن القبول بتسلّم رئاسة تحرير صحيفة «واشنطن بوست»، كما ذكرت الصحيفة أول من أمس، ويأتي قراره هذا على خلفية الجدل الدائر في شأن ممارساته التحريرية.

وكتب رئيس تحرير صحيفة «ديلي تلغراف»، كريس إيفانز، في رسالة داخلية، حصلت صحيفة «واشنطن بوست» على نسخة منها: «يسعدني أن أعلن أن روب وينيت قرر البقاء معنا».

ويشغل وينيت حالياً منصب نائب رئيس تحرير مجموعة «تلغراف ميديا غروب» التي تضم صحيفة «ديلي تلغراف»، إضافة إلى طبعتها التي تصدر الأحد «صنداي تلغراف».

ولم يوضح أي طرف سبب عدول وينيت عن تولّي المنصب، لكنّ قراره جاء عقب نشر مقال في «واشنطن بوست» جاء فيه أن وينيت عمد عندما كان يعمل في صحيفة «صنداي تايمز» إلى تكليف أحد الممثلين بالحصول على معلومات سرية بوسائل غير سويّة.