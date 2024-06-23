الامارات | «صيفك ويانا».. شهران من المهارة والمتعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شعار «حيث تلتقي المهارة بالمتعة» تطلق «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في الأول من يوليو، فعاليات «صيفك ويانا»، التي تستهدف الناشئة ضمن الفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً، وتمتد على مدار يوليو وأغسطس المقبلين.

وتضم فعاليات ناشئة الشارقة الصيفية مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش التفاعلية والبرامج المختلفة التي تهدف إلى رعاية الناشئة وتهيئة البيئة الملائمة لدعم مهاراتهم ومواهبهم، بالإضافة إلى تعزيز توجه مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في مواصلة دورها بتقديم أنشطة وبرامج مبتكرة تسهم في تنمية وتطوير مواهب وقدرات الأطفال والناشئة والشباب، وتحقيق رؤيتها كشريك مجتمعي في بناء وتمكين أجيال واعية ومؤثرة، إلى جانب ترسيخ دور المؤسسة في ريادة الأنشطة الصيفية بالإمارة.

وتستقبل مراكز ناشئة الشارقة الثمانية ناشئة الإمارة من خلال برامجها التي ستقدم في الإمارة في بيئة آمنة تحتضن طاقاتهم في أوقات الفراغ، وذلك بمركز ناشئة واسط في مدينة الشارقة، بالإضافة إلى المنطقة الوسطى (ناشئة الذيد، ناشئة الثميد، ناشئة المدام، ناشئة مليحة)، والمنطقة الشرقية (ناشئة خورفكان، ناشئة كلباء، ناشئة دبا الحصن)، وذلك في الفترة المسائية من الخامسة حتى الثامنة مساءً.

ويستضيف مركز ناشئة واسط ومركز ناشئة خورفكان ومركز ناشئة كلباء ومركز ناشئة دبا الحصن مختبر المهارات، الذي يعد أحد البرامج الاستثنائية المصاحبة لفعاليات «صيفك ويانا»، في الفترة الصباحية من العاشرة حتى الواحدة بعد الظهر.

كما تشمل أجندة «صيفك ويانا» العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات المشوّقة التي تقارب 300 نشاط وبرنامج في شتى المجالات الثقافية والأدبية والفنية والمهارات الحياتية والرياضية والسينمائية وفي العلوم والتكنولوجيا، والتي تعزز مجموعة من القيم المؤسسية، أهمها الرعاية والتأثير والاستدامة، وتتوافق مع ميول الناشئة وتحتوي طاقاتهم وتصقل مهاراتهم في الإجازة الصيفية. كما تضم الفعاليات مجموعة نوعية من المغامرات الشاطئية والرياضات البحرية المحببة لدى الناشئة خلال أيام الصيف، ومجموعة من الرحلات الموجهة ضمن السبت الترفيهي، بجانب الرحلات والمشاركات الخارجية، إضافة إلى العديد من الأنشطة والبرامج الهادفة التي تقام بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين من مؤسسات وهيئات محلية وعالمية وكوكبة من المختصين.

• الفعاليات تضم مجموعة نوعية من المغامرات الشاطئية والرياضات البحرية المحببة.

قنوات تسجيل

يمكن للمهتمين بالاستمتاع بفعاليات «صيفك ويانا 2024» التسجيل باستخدام قنوات التسجيل المتاحة.

كما يمكن للجمهور الاطلاع على أحدث البرامج والأنشطة الصيفية في ناشئة الشارقة من خلال زيارة حسابات المؤسسة في مواقع التواصل الاجتماعي.

300

نشاط وبرنامج في شتى المجالات الثقافية والأدبية والفنية والمهارات يضمها البرنامج.