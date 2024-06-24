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واقعة صادمة والسبب غريب.. فيل ينهي حياة رجل "دهسا" حتى الموت (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

لقي مدرب حتفه في حادث مأساوي، بعد أن هاجمه فيل غاضب في مركز سفاري بولاية كيرالا جنوب الهند.

المدرب "بالاكريشنان"، كان يحاول تغيير موضع الفيل، عندما هاجمه بشكل مفاجئ.

أظهر مقطع فيديو مُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الفيل وهو يدوس على بالاكريشنان بلا رحمة، قبل أن يرفعه ويُلقيه أرضا، وفقا لموقع "helpministries".

نُقل جثمان بالاكريشنان على الفور إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء وفاته.

أعقب الحادث المروع، قرار من إدارة الغابات بإيقاف العمل ضد مركز السفاري، وفتح تحقيق شامل في ملابسات الحادث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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