الامارات | المغنية المالية رقية تراوري في ورطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُوقفت المغنية المالية رقية تراوري في إيطاليا، بعد إدانتها في بلجيكا بقضية مرتبطة بحضانة ابنتها، كما أفادت النيابة العامة في بروكسل.

وكانت تراوري قد أُوقفت بباريس في مارس 2020 بموجب مذكرة توقيف أوروبية، لأن محكمة بلجيكية أمرتها بإعادة ابنتها البالغة تسع سنوات، إلى والد الطفلة البلجيكي يان خوسينس. وحكم على المغنية وعازفة الغيتار غيابياً بالسجن لمدة عامين في هذه القضية.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الفنانة أُوقفت يوم الجمعة الماضي في مطار فيوميتشينو في روما، حيث كانت قد وصلت لإحياء حفل.

وأشارت النيابة العامة في بروكسل إلى أن «توقيف تراوري في إيطاليا يأتي في أعقاب قرار المحكمة الجنائية في بروكسل الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2023 الذي قضى بالحكم على الشخص المعني غيابياً بالسجن عامين بتهمة عدم إعادة طفل» لشخص له حق حضانة هذا الطفل.

وعلى الرغم من منعها مغادرة الأراضي الفرنسية، فإن تراوري سافرت مع ابنتها إلى مالي.

وإلى جانب مسيرتها الموسيقية الناجحة، تُعرف رقية تراوري أيضاً بدعمها للاجئين، وأصبحت سفيرة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2015.